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Посол России допустил, что политики США довольны гибелью славян в украинском конфликте

Посол Антонов: политики США довольны гибелью славян в конфликте на Украине

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Pavel Bednyakov/Global Look Press

Политики Соединенных Штатов довольны гибелью славян по обе стороны украинского конфликта. Такое мнение выразил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости.

Антонов отметил, что в Вашингтоне «все прекрасно понимают» реальное положение дел на поле боя и доминирование российских вооруженных сил. При этом «политики крайне довольны гибелью славян с той и другой стороны огневого сопротивления».

«Открыто провозглашается простая задача — сохранить старую систему международных отношений, где доминировала Америка», — заявил Антонов.

12 сентября посол Антонов заявил, что поставленная Соединенными Штатами цель нанесения России стратегического поражения неосуществима. Таким образом посол прокомментировал заявления американского руководства о возможности снятия ограничений для Украины по нанесению ударов вглубь России.

Ранее посол РФ в США заявил о невозможности договориться с террористами с Украины.

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