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На Западе заявили, что США не объявят о разрешении ВСУ на дальнобойные удары по РФ

Inews: США не станут объявлять о разрешении Киеву на дальнобойные удары по РФ

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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты и Великобритания не будут объявлять о том, что Киев получил разрешение на использование ракет большей дальности для ударов по территории России, если такое разрешение будет представлено. Об этом сообщает Inews.

Источник издания заявил, что не стоит ждать заявлений от Британии или Вашингтона о разрешении Киеву бить по российской территории. Но если «заполыхают небольшие военные объекты, наблюдатели смогут связать это воедино».

Накануне заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что заявление Соединенных Штатов о рассмотрении вопроса снятия ограничений на удары Киевом вглубь территории Российской Федерации добавят рисков самому Вашингтону.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России с Киевом и доложит об итогах переговоров Байдену. Ранее он обещал, что Вашингтон и Лондон «рассмотрят просьбу» о применении дальнобойного оружия. Москва пообещала ответить соответствующим образом, если Запад разрешит Киеву наносить удары вглубь территории России. При этом в Кремле подчеркнули, что само проведение СВО — уже ответ на действия оппонентов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава британского МИД заявил о столетнем партнерстве с Украиной.

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