На Западе заявили, что США хотят подробного изложения стратегии ударов вглубь России

Соединенные Штаты хотят, чтобы президент Украины Владимир Зеленский подробно изложил стратегию ударов вглубь территории России, прежде чем снять ограничения на использование западных ракет большей дальности. Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, во время визита в украинскую столицу государственный секретарь США Энтони Блинкен и британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми планировали оказать давление на Зеленского и его окружение, чтобы они изложили долгосрочный план на следующий год. Как отмечают источники, это позволит понять, на что нацелен Киев.

11 сентября Зеленский сообщил, что провел в Киеве очень содержательный и длительный разговор с Блинкеном и Лэмми.

В этот же день Блинкен заявил, что обсудил разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России с Киевом и доложит об итогах переговоров Байдену. Ранее он обещал, что Вашингтон и Лондон «рассмотрят просьбу» о применении дальнобойного оружия. Москва пообещала ответить соответствующим образом, если Запад разрешит Киеву наносить удары вглубь территории России. При этом в Кремле подчеркнули, что само проведение СВО — уже ответ на действия оппонентов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве объявили воздушную тревогу на фоне визита Блинкена и Лэмми.