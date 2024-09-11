Зеленский обвинил весь мир в отказе Монголии арестовать Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственность за отказ Монголии исполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест Владимира Путина во время его визита в страну лежит на всем мире. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Зеленский подчеркнул, что Монголия является подписантом Римского статута, в связи с чем обязана исполнять решения МУС. По его словам, соответствующий документ должен работать, но «недавно нашлось исключение в Монголии для Путина».

«И это ответственность не просто чья-то конкретная, это ответственность всего мира — остановить деградацию системы права, не допустить разрушения тех норм, которые еще остаются», — сказал он.

Владимир Путин посетил Монголию в начале сентября. Это был первый визит российского президента в страну, признающую юрисдикцию МУС, с момента выдачи ордера на его арест.

Европейский союз и Украина призывали монгольских властей задержать Путина, однако этого не произошло. В Улан-Баторе главу РФ встретили почетным караулом, и он свободно уехал из аэропорта с торжественным кортежем.

После этого представитель украинского МИД Георгий Тихий назвал отказ Монголии арестовывать Путина «тяжелым ударом по правосудию».

Ранее Госдеп США оправдал Монголию за отказ арестовать Путина.