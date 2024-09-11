Блинкен доложит Байдену об итогах переговоров по ударам дальнобойным оружием вглубь РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что передаст президенту Джо Байдену результаты обсуждения вопроса по использованию дальнобойных ракет, предоставленных ВСУ Западом для ударов вглубь России. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Вашингтон и Киев обсудили «обстрелы дальнобойным оружием» и ряд других вопросов. Блинкен заявил, что намерен продолжить дискуссию в Вашингтоне, доложив Джо Байдену о том, что услышал.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение по снятию ограничений по ударам дальнобойным оружием вглубь России зависит от «оптимизма» союзников Киева, выразив надежду «на сильные решения».

Зеленский подтвердил, что проведет переговоры с приехавшим на Украину госсекретарем США Энтони Блинкеном, но заявил, что не знает, каких результатов от них ждать.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и Великобритания рассмотрят просьбу Украины о снятии ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России. С этой целью он вместе с британским коллегой Дэвидом Лэмми прибыли в Киев. Окончательное решение по вопросу ожидается после встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера 13 сентября. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде предупредили США о последствиях разрешения ВСУ бить вглубь России.