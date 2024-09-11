Госсекретарь США анонсировал встречу Зеленского и Байдена

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся в Вашингтоне через два дня. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет «РБК-Украина».

Никаких подробностей предстоящей встречи не приводится.

11 сентября Блинкен заявил, что США и Великобритания рассмотрят просьбу Украины о снятии ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России. С этой целью он вместе с британским коллегой Дэвидом Лэмми прибыл в Киев. Окончательное решение по вопросу ожидается после встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера 13 сентября. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

10 сентября Блинкен заявлял, что власти США будут учитывать несколько факторов при принятии решений об использовании американского дальнобойного оружия для ударов Украины вглубь российской территории. По его словам, Штатам нужно оценить, смогут ли украинцы эффективно использовать арсенал и поддерживать его. Кроме того, важно понять, будут ли такие удары являться «частью эффективной стратегии».

Ранее в Киеве объявили воздушную тревогу на фоне визита Блинкена в столицу Украины.