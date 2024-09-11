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К сотруднице RT в США пришли с обыском 20 вооруженных представителей ФБР

В США 20 вооруженных представителей ФБР пришли с обысками к сотруднице RT

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Shutterstock/FOTODOM

К работающей в Соединенных Штатах неназванной сотруднице Russia Today (RT) пришли с обысками 20 вооруженных сотрудников ФБР. Об этом сообщает русскоязычная версия медиагруппы RT.

Представители силового ведомства пришли к женщине около пяти часов утра по местному времени, когда она спала. Как сообщает RT, ей не дали одеться, избили и обыскали. По словам женщины, во время обыска «все трогали, скажем так».

После этого начался допрос, продлившийся порядка пяти часов, отмечается в материале. Вопросы касались, в том числе главы медиагруппы Маргариты Симоньян, которые сотрудница охарактеризовала как «хрень». Кроме того, силовики интересовались первым заместителем RT Елизаветой Бродской, замдиректора дирекции информационного вещания на английском языке Андреем Кияшко, говорится в тексте.

По данным RT, официальных обвинений ФБР женщине не предъявили. Из соображений безопасности ей пришлось покинуть Соединенные Штаты.

4 сентября минфин США ввел санкции против RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В министерстве заявили, что американские власти предъявили российским СМИ обвинения в нарушении закона об иноагентах. Кроме того, ведомство запретило передачу данных Первому каналу, «России 1» и НТВ, компании «Алгоритм», журналу «Новое Восточное Обозрение» и АНО «Диалог» без разрешения.

Ранее в США предъявили обвинения ведущему ток-шоу «Большая игра» Дмитрию Саймсу.

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