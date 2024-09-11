Глава Чечни вручил Матвиенко орден Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом имени Ахмата Кадырова. Об этом пишет ТАСС.

Высшую награду Чечни вручили Матвиенко за вклад в развитие законодательной базы, участие в инициативах, способствующих единству и стабильности в обществе, а также за достижения в развитии Чеченской Республики.

В свою очередь спикер Совфеда передала Кадырову благодарность от своего имени за многолетний труд и развитие Чечни.

30 августа Кадыров поздравил с 70-летием президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он подчеркнул, что белорусский лидер мудро руководит своим государством и остается надежным союзником президента РФ Владимира Путина.

В публикации главы Чечни уточняется, что именно благодаря управленческой деятельности Лукашенко его страна стала примером устойчивого и процветающего государства. Кроме того, Кадыров обратил внимание на постоянное развитие отношений между Чечней и Белоруссией.

Ранее сообщалось, что Кадырову подарили коня и саблю на съемках турецкого сериала.