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Глава Чечни вручил Матвиенко орден Кадырова

Рамзан Кадыров наградил Матвиенко орденом имени Ахмата Кадырова

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом имени Ахмата Кадырова. Об этом пишет ТАСС.

Высшую награду Чечни вручили Матвиенко за вклад в развитие законодательной базы, участие в инициативах, способствующих единству и стабильности в обществе, а также за достижения в развитии Чеченской Республики.

В свою очередь спикер Совфеда передала Кадырову благодарность от своего имени за многолетний труд и развитие Чечни.

30 августа Кадыров поздравил с 70-летием президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он подчеркнул, что белорусский лидер мудро руководит своим государством и остается надежным союзником президента РФ Владимира Путина.

В публикации главы Чечни уточняется, что именно благодаря управленческой деятельности Лукашенко его страна стала примером устойчивого и процветающего государства. Кроме того, Кадыров обратил внимание на постоянное развитие отношений между Чечней и Белоруссией.

Ранее сообщалось, что Кадырову подарили коня и саблю на съемках турецкого сериала.

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