Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Британии сообщили о выделении очередного транша Украине

Глава британского МИД Лэмми объявил о выделении £600 млн на поддержку Украины

close
Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава британского МИД Дэвид Лэмми объявил в ходе визита на Украину о выделении £600 млн ($782 млн) на поддержку Украины. Об этом сообщается на сайте кабмина королевства.

«Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о пакете поддержки Украины на сумму более чем 600 миллионов фунтов», — говорится в сообщении вещателя.

9 сентября Швеция объявила о передаче Украине нового пакета помощи на 4,6 млрд шведских крон ($440 млн), который включает финансовые взносы, пожертвования материальных средств, закупки для производственных нужд, «материальные единицы».

До этого Администрация США передала Украине пакет военной помощи на сумму $250 млн. В него вошли зенитные ракеты RIM-7, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4, боевые машины пехоты Bradley и другое вооружение.

Премьер Нидерландов объявил о новых мерах поддержки Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами