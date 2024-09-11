В МИД Британии сообщили о выделении очередного транша Украине

Глава британского МИД Дэвид Лэмми объявил в ходе визита на Украину о выделении £600 млн ($782 млн) на поддержку Украины. Об этом сообщается на сайте кабмина королевства.

«Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о пакете поддержки Украины на сумму более чем 600 миллионов фунтов», — говорится в сообщении вещателя.

9 сентября Швеция объявила о передаче Украине нового пакета помощи на 4,6 млрд шведских крон ($440 млн), который включает финансовые взносы, пожертвования материальных средств, закупки для производственных нужд, «материальные единицы».

До этого Администрация США передала Украине пакет военной помощи на сумму $250 млн. В него вошли зенитные ракеты RIM-7, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4, боевые машины пехоты Bradley и другое вооружение.

Премьер Нидерландов объявил о новых мерах поддержки Украине.