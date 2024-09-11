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В Госдуме призвали «принудить» Украину подписать безоговорочную капитуляцию

Депутат Швыткин призвал принудить Украину подписать безоговорочную капитуляцию

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин призвал «принудить» Украину к безоговорочной капитуляции, в противном случае Россия нанесет «недогосударству» сокрушительный удар. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что Москва предпринимает все необходимые меры из-за возможного применения дальнобойного оружия.

«Народ нашей страны должен осознать, что нет другого выбора, кроме как принудить Киев сесть за стол переговоров и подписать акт о безоговорочной капитуляции с их стороны. Либо нанести этому «негосударству» сокрушительный удар», — заявил Швыткин.

Он выразил уверенность, что страны Запада разрешат ВСУ бить вглубь России дальнобойным оружием и призвал быть готовыми к «любому сценарию».

«Мы должны наносить стремительные удары. Я уверенно знаю, что соответствующие меры предосторожности, меры профилактики принимаются», — подчеркнул парламентарий.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что американское правительство прорабатывает вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что США и Великобритания «рассмотрят просьбу» Киева о применении западного оружия большой дальности для ударов по объектам в глубине России.

Ранее в Совфеде предупредили США о последствиях разрешения ВСУ бить вглубь России.

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