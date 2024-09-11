В МИД РФ заявили, что поставленные Киеву дальнобойные ракеты будут уничтожены

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что дальнобойные американские ракеты ATACMS в случае очередной поставки их Украине будут уничтожены. Слова дипломата приводит Telegram-канал RT News.

«Мы считаем, что, как было с предыдущими поставками вооружения от США киевскому режиму, все будет уничтожено, и наши противники на поле боя будут побеждены», — заявил Рябков.

По его словам, цели Запада и Украине не будут достигнуты, при этом риски и опасности растут.

Также Рябков подчеркнул, что намерение Вашингтона позволить Киеву применять свои дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России является новым шагом к эскалации конфликта. 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и Великобритания рассмотрят просьбу Украины о снятии ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Ранее стало известно, что Лавров выступит на Генассамблее ООН.