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В МИД РФ заявили, что поставленные Киеву дальнобойные ракеты будут уничтожены

Рябков: поставленные Киеву США дальнобойные ракеты ATACMS будут уничтожены

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что дальнобойные американские ракеты ATACMS в случае очередной поставки их Украине будут уничтожены. Слова дипломата приводит Telegram-канал RT News.

«Мы считаем, что, как было с предыдущими поставками вооружения от США киевскому режиму, все будет уничтожено, и наши противники на поле боя будут побеждены», — заявил Рябков.

По его словам, цели Запада и Украине не будут достигнуты, при этом риски и опасности растут.

Также Рябков подчеркнул, что намерение Вашингтона позволить Киеву применять свои дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России является новым шагом к эскалации конфликта. 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и Великобритания рассмотрят просьбу Украины о снятии ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Ранее стало известно, что Лавров выступит на Генассамблее ООН.

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