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В МИД предостерегли США от одобрения ударов ВСУ вглубь РФ

МИД: желание США позволить Киеву бить их ракетами вглубь РФ — шаг к эскалации

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MFA Russia/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RT заявил, что намерение Вашингтона позволить Киеву применять свои дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России является новым шагом к эскалации конфликта.

«Это еще один возможный шаг эскалации со стороны Вашингтона», — ответил он на вопрос о возможном решении Соединенных Штатов.

По его мнению, Киев, находясь под контролем США, ничего не предпримет без разрешения и помощи Вашингтона или других западных союзников.

Также Рябков добавил, что решимость Москвы достичь всех целей специальной военной операции «непоколебима, как никогда».

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и Великобритания рассмотрят просьбу Украины о снятии ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России. С этой целью он вместе с британским коллегой Дэвидом Лэмми прибыли в Киев. Окончательное решение по вопросу ожидается после встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера 13 сентября. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что разрешение на удары вглубь РФ не поможет Киеву против авиации.

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