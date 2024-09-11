В США призвали власти позвонить Путину и Зеленскому

Власти США должны позвонить президенту РФ Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в целях урегулирования конфликта. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия).

«Позвоните Зеленскому и Путину и положите конец конфликту», — отметила конгрессвумен.

Грин добавила, что конфликт вовсе не начался бы, если бы президентом Соединенных Штатов остался Дональд Трамп.

До этого член палаты представителей конгресса США Лорен Боберт (республиканец от штата Колорадо) в социальной сети X, комментируя состоявшиеся теледебаты кандидата от демократов Камалы Харрис ее оппонента Трампа, раскритиковала Харрис за поддержку Украины.

11 сентября в Филадельфии (штат Пенсильвания) прошли предвыборные дебаты между Харрис и Трампом, которые организовали телеканал ABC News. Выборы американского президента должны пройти 5 ноября 2024 года.

Ранее Путин назвал Харрис фаворитом России на выборах США.