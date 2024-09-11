В Кремле прокомментировали сообщение о прилете БПЛА со стороны Норвегии

В Кремле прокомментировали сообщение российских Telegram-каналов о том, что один из беспилотников, атаковавших Мурманскую область, прилетел со стороны Норвегии. Официальный представитель Кремля заявил, что такой информацией могут обладать только военные.

«Давайте к Telegram-каналам соответственно относиться насчет Норвегии. Это информация, которая скорее владеют наши военные и специальные службы. Здесь я вам точно ничего не могу сказать», — сказал Песков журналистам на брифинге.

Он также предостерег «от восприятия как первоисточников сообщений разных электронных средств массовой информации или около СМИ».

11 сентября Telegram-канал Mash заявил, что беспилотники ВСУ атаковали объекты в Мурманской области. По его данным, два дрона были сбиты в районе поселка Высокий. На фоне этого в аэропортах Мурманска и Апатиты вводились ограничения на прием и отправку рейсов.

Позже SHOT заявил, что один БПЛА прилетел со стороны Норвегии. Предварительно, он направлялся в сторону аэродрома Оленья.

Ранее губернатор Мурманской области прокомментировал атаку дронов.