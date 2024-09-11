Харрис обвинили в использовании наушников под видом сережек на дебатах с Трампом

Кандидат на пост президента США Камала Харрис на дебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом могла использовать специальные наушники, стилизованные под сережки. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский диджей Джонни Кинг.

«Харрис была с сережками Nova H1 Audio, которые являются беспроводными наушниками», — подчеркнул он.

Как предположил Кинг, поэтому кандидат от демократов часто делала заметки в рамках дебатов.

До этого опрос CNN показал, что более половины американских избирателей (63%), которые смотрели предвыборные дебаты между экс-президентом США Дональдом Трампом и его оппонентом Камалой Харрис, сочли, что Харрис «превзошла» Трампа на мероприятии.

Напомним, накануне прошли первые дебаты Трампа и Харрис. Республиканец на них пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, а Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде объяснили, почему Трамп переиграл Харрис на дебатах.