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В Кремле не раскрывают детали подготовки визита Путина в Турцию

Песков заявил, что визит Путина в Турцию состоится после завершения подготовки

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится, когда будет завершена его подготовка. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

«Детали визитов нашего президента не раскрываем, не будем делать этого и сейчас», — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле рассчитывают на контакты лидеров РФ и Турции на саммите БРИКС в Казани.

Накануне в Турции сообщили, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган посетит Казань и примет участие в саммите БРИКС. До этого Турция официально подала заявку на вступление в объединение.

Об активной подготовке визита Путина в Турцию стало известно в конце июля. По словам пресс-секретаря президента, эта поездка готовилась «достаточно давно», осталось лишь окончательно определиться с датами.

3 июля Эрдоган на встрече с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане пригласил его приехать с визитом в республику «в самом скором времени». В ответ глава РФ заявил, что принимает приглашение Эрдогана и собирается посетить Турцию в ближайшее время.

Ранее Орбан написал, что Путин ждет новых переговоров с Киевом до конца года.

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