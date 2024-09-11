Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми приехали в Киев. Об этом сообщается в Telegram-канале украинской газеты «Страна».

На опубликованной изданием фотографии позади американского и британского дипломатов можно заметить бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины и действующего полномочного посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

Как передавало слова Блинкена агентство Bloomberg, США и Великобритания рассмотрят просьбу Украины о снятии ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России. Отмечалось, что с этой целью он совершит совместный с британским коллегой визит в Киев. Окончательное решение по вопросу ожидается после встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера 13 сентября.

10 сентября Блинкен заявлял, что власти США будут учитывать несколько факторов при принятии решений об использовании американского дальнобойного оружия для ударов Украины вглубь российской территории. По его словам, Штатам нужно оценить, смогут ли украинцы эффективно использовать арсенал и поддерживать его. Кроме того, важно понять, будут ли такие удары являться «частью эффективной стратегии».

Ранее в США заявили, что разрешение на удары вглубь РФ не поможет Киеву против авиации.