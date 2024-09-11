Песков высказался об упоминании Путина на дебатах Трампа и Харрис

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предвыборные дебаты в США представителей Республиканской и Демократической партий Дональда Трампа и Камалы Харрис.

«Мы не имели возможность следить напрямую. Это было ночью. Видели утром сообщения с разными заявлениями», — рассказал Песков.

Он отметил, что в Кремле обратили внимание, что оба кандидата упоминали президента РФ Владимира Путина и Россию.

«Позиция понятна. США в целом сохраняют негативное недружественное отношение к нашей стране. Фамилия Путин использовалась как один из инструментов внутриполитической борьбы в США», — продолжил Песков.

Представитель Кремля отметил, что у России свои заботы.

«Надеемся, что оставят в покое имя нашего президента. В остальном это забота американских избирателей», — подчеркнул представитель Кремля.

11 сентября в США состоялись первые дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис. На них республиканец пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, заверив, что сможет организовать встречу лидеров России и Украины благодаря своим хорошим отношениям с ними. Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Что еще обсудили кандидаты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее опрос избирателей США показал, кто победил на дебатах Трампа и Харрис.