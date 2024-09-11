Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опрос избирателей США показал, что Харрис превзошла Трампа на дебатах

CNN: 63% избирателей США сочли, что Харрис превзошла Трампа на дебатах

close
Adam Gray/Reuters

Более половины американских избирателей (63%), которые смотрели предвыборные дебаты между экс-президентом США Дональдом Трампом и его оппонентом Камалой Харрис, сочли, что Харрис «превзошла» Трампа на мероприятии. Об этом свидетельствуют результаты опроса телеканала CNN.

«По данным опроса CNN, проведенного (совместно с компанией. – Прим. ред.) SSRS среди зрителей дебатов, зарегистрированные избиратели, смотревшие во вторник дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, заявили (63% против 37%), что Харрис выступила лучше», — говорится в сообщении телеканала.

При этом отмечается, что результаты опроса отражают мнения о дебатах лишь среди тех избирателей, которые следили за ними. Результаты, пишет CNN, «не отражают мнения всего общества, принимающего участие в голосовании».

До этого американский бизнесмен Илон Маск, комментируя прошедшие дебаты кандидатов в президенты США, заявил на своей странице в соцсети X, что Харрис «превзошла ожидания» многих, но Трамп все равно лучше справится с работой на посту главы государства.

Ранее стало известно, где может пройти второй раунд дебатов Трампа и Харрис.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами