Опрос избирателей США показал, что Харрис превзошла Трампа на дебатах

Более половины американских избирателей (63%), которые смотрели предвыборные дебаты между экс-президентом США Дональдом Трампом и его оппонентом Камалой Харрис, сочли, что Харрис «превзошла» Трампа на мероприятии. Об этом свидетельствуют результаты опроса телеканала CNN.

«По данным опроса CNN, проведенного (совместно с компанией. – Прим. ред.) SSRS среди зрителей дебатов, зарегистрированные избиратели, смотревшие во вторник дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, заявили (63% против 37%), что Харрис выступила лучше», — говорится в сообщении телеканала.

При этом отмечается, что результаты опроса отражают мнения о дебатах лишь среди тех избирателей, которые следили за ними. Результаты, пишет CNN, «не отражают мнения всего общества, принимающего участие в голосовании».

До этого американский бизнесмен Илон Маск, комментируя прошедшие дебаты кандидатов в президенты США, заявил на своей странице в соцсети X, что Харрис «превзошла ожидания» многих, но Трамп все равно лучше справится с работой на посту главы государства.

Ранее стало известно, где может пройти второй раунд дебатов Трампа и Харрис.