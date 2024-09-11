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Премьер Грузии заявил, что закон об иноагентах приняли из-за попыток революции

Кобахидзе: закон об иноагентах приняли ввиду попыток революций в Грузии

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Nadja Wohlleben/Reuters

Власти Грузии приняли закон об иноагентах из-за двух попыток организации революций в стране. Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, передает «Sputnik.Грузия».

«На фоне двух попыток революций мы приняли закон («об иноагентах». – Прим. ред.), единственной целью которого была прозрачность управляемых извне революционных событий», — отметил он.

До этого Кобахидзе подчеркивал, что период выборов в Грузии протекает на фоне развития небывалого вмешательства в него со стороны иностранных сил.

Также, по его словам, более 450 организаций в Грузии прошли регистрацию в реестре иноагентов в соответствии с ранее принятым законом.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список будут вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физических лиц закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

Ранее в Грузии назвали Запад «врагом страны».

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