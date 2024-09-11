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В СВР РФ считают, что США хотят запустить в Грузии массовые протесты

В СВР РФ заявили, что США хотят запустить в Грузии протесты для захвата власти

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Mikhail Metzel/AP

Служба внешней разведки (СВР) России считает, что США планируют запустить в Грузии массовые протесты для захвата власти, передает ТАСС.

«Замысел Вашингтона очевиден и уже не удивляет — дать повод прозападной грузинской оппозиции для запуска массовых акций протеста с прицелом на захват власти в стране силовым путем», — утверждают в службе.

26 октября в Грузии состоятся выборы депутатов парламента. В правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» их называют «битвой за мир», обвиняя оппозицию в желании открыть в стране второй фронт против России. В случае своей победы власти обещают добиться запрета политических сил, близких к бывшему президенту и основателю «Единого национального движения» Михаилу Саакашвили.

9 сентября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что период выборов в стране проходит на фоне небывалого вмешательства со стороны иностранных сил.

Ранее ЦИК Грузии пожаловался на угрозы в преддверии выборов.

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