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В конгрессе раскритиковали Харрис за поддержку Украины

Республиканка Боберт раскритиковала Харрис за поддержку Украины

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Alex Brandon/AP

Член палаты представителей конгресса США Лорен Боберт (республиканец от штата Колорадо) в социальной сети X, комментируя состоявшиеся теледебаты Харрис и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, раскритиковала кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис за поддержку Украины.

«Камала больше переживает за границу Украины, чем за нашу собственную. Отвратительная позиция действующего вице-президента», — написала она.

Кроме этого, законодательница возложила на Харрис ответственность за «проникновение в страну 10 млн нелегальных мигрантов».

Вице-президент национального совета пограничников США Арт Дель Куэто, комментируя дебаты, обвинил Харрис и нынешнего президента Джо Байдена в уничтожении суверенитета США из-за их миграционной политики.

11 сентября в Филадельфии (штат Пенсильвания) прошли предвыборные дебаты между Харрис и Трампом, которые организовали телеканал ABC News. Выборы американского президента должны пройти 5 ноября 2024 года.

Ранее Путин назвал Харрис фаворитом России на выборах США.

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Выборы в США — 2024
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