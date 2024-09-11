Вице-президент национального совета пограничников США Арт Дель Куэто в разговоре с РИА Новости заявил, что вице-президент страны и кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис наряду с нынешним президентом Джо Байденом из-за своей миграционной политики уничтожили «всякое подобие суверенитета» Америки.

Он обратил внимание на то, что она в ходе дебатов со своим конкурентом на выборах Дональдом Трампом рассуждала о «важности суверенитета и территориальной целостности».

«Однако ее, по-видимому, волнует только суверенитет любой другой страны, потому что когда дело доходит до Америки, она и президент Байден открыли границу и уничтожили всякое подобие суверенитета», – добавил Куэто.

В августе глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Демократическая партия США целенаправленно насыщает страну мигрантами, чтобы увеличить шансы своего кандидата на победу на предстоящих президентских выборах.

Выборы американского президента должны пройти 5 ноября 2024 года.

Ранее Трамп составил «список достижений» действующей администрации США.