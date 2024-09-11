Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Харрис обвинили в уничтожении суверенитета США миграционной политикой

Профсоюз пограничников США: Харрис уничтожила американский суверенитет

close
Brian Snyder/Reuters

Вице-президент национального совета пограничников США Арт Дель Куэто в разговоре с РИА Новости заявил, что вице-президент страны и кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис наряду с нынешним президентом Джо Байденом из-за своей миграционной политики уничтожили «всякое подобие суверенитета» Америки.

Он обратил внимание на то, что она в ходе дебатов со своим конкурентом на выборах Дональдом Трампом рассуждала о «важности суверенитета и территориальной целостности».

«Однако ее, по-видимому, волнует только суверенитет любой другой страны, потому что когда дело доходит до Америки, она и президент Байден открыли границу и уничтожили всякое подобие суверенитета», – добавил Куэто.

В августе глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Демократическая партия США целенаправленно насыщает страну мигрантами, чтобы увеличить шансы своего кандидата на победу на предстоящих президентских выборах.

Выборы американского президента должны пройти 5 ноября 2024 года.

Ранее Трамп составил «список достижений» действующей администрации США.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами