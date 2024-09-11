Журналист раскрыл, кто помогал Харрис на ее дебатах с Трампом

Модераторы американского телеканала ABC, который провел дебаты кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа и его оппонента Камалы Харрис, открыто поддерживали Харрис во время ее выступлений. Об этом заявил американский журналист Бен Шапиро в эфире своего шоу на канале Daily Wire.

«Они (модераторы дебатов. — прим. ред.) ни разу не проверяли утверждения Камалы Харрис», — подчеркнул он.

По словам журналиста, Дэвид Муэр и Линдси Дэвис активно принимали участие в дебатах Трампа и Харрис. По мнению Шапиро, состоявшиеся дебаты ясно продемонстрировали, что крупнейшие телеканалы в США окончательно приняли решение о поддержке кандидата от демократов.

До этого Трамп заявил, что страна превратится в «Венесуэлу на стероидах» в случае победы действующего вице-президента Камалы Харрис на выборах.

11 августа Трамп анонсировал три раунда теледебатов с Харрис. По его словам, первые из них должны были состояться 4 сентября на канале Fox News, вторые — 10 сентября на канале ABC, третьи — 25 сентября на NBC. Однако потом выяснилось, что с этим графиком не согласилась Харрис.

Ранее Харрис готовилась, что Трамп назовет ее «стервой» на дебатах.