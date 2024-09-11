Харрис заявила, что США необходимо победить в технологической гонке с Китаем

Вице-президент США и кандидат от Демократической партии на предстоящих выборах Камала Харрис обвинила своего конкурента Дональда Трампа в пособничестве в поставках чипов Китаю, что привело к модернизации китайских вооруженных сил. Запись трансляции дебатов опубликована на YouTube-канале ABC News.

Она подчеркнула, что Трамп во времена своего президентства начал продавать американские чипы Пекину, чтобы помочь Китаю улучшить и модернизировать вооруженные силы. Таким образом он предал США, считает Харрис.

По ее мнению, Соединенным Штатам принципиально важно победить в технологической гонке с КНР, необходимо наращивать производство чипов.

До этого представители Демократической партии США в частном порядке признали растущую обеспокоенность выступлением кандидата на пост президента Камалы Харрис на предстоящих дебатах с Дональдом Трампом, поскольку они могут оказать решающее значение на предвыборную гонку.

11 августа Трамп анонсировал три раунда теледебатов с Харрис. По его словам, первые из них должны были состояться 4 сентября на канале Fox News, вторые — 10 сентября на канале ABC, третьи — 25 сентября на NBC. Однако потом выяснилось, что с этим графиком не согласилась Харрис.

Ранее сообщалось, что Харрис готовится, что Трамп назовет ее «стервой» на дебатах.