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Мадуро назвал президента Доминиканы «бандитом» и «вором»

Мадуро после ареста самолета назвал президента Доминиканы бандитом и вором

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Fausto Torrealba/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что президент Доминиканы Луис Абинадер является «бандитом и вором». Соответствующее заявление лидер Боливарианской Республики сделал на заседании правительства, комментируя конфискацию своего самолета в Доминикане властями США.

«Меня оставили без самолета. Это вор, президент Доминиканской Республики Абинадер, бандит и вор. Народ Доминиканы в свое время выставит ему счет. Не нужно делать вид «это не я». Я с ним много раз общался, достаточно, лицом к лицу», — сказал глава Венесуэлы.

4 сентября стало известно, что второй самолет правительства Венесуэлы был задержан в Доминикане. Это было сделано по просьбе властей США. Воздушное судно находится в международном аэропорту, ему запрещено двигаться без разрешения суда.

2 сентября США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро и переправили его во Флориду. В американском минюсте заявили, что воздушное судно конфисковали из-за нарушения законов Соединенных Штатов о санкциях.

Ранее министр коммуникаций, культуры и туризма Венесуэлы Фредди Няньес обвинил США в пиратстве.

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