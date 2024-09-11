Израиля намерен обеспечить главе ХАМАС Синвару безопасный выезд в обмен на заложников

Израильские власти предложили главе палестинского радикального движения ХАМАС Яхье Синвару и его семье безопасный выезд из сектора Газа в обмен на освобождение заложников. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести граждан Израиля Галь Хирш.

Чиновник подчеркнул, что готов предоставить безопасный выход Синвару, его семье, а также любому, кто захочет присоединиться к нему. Хирш отметил, что Израиль хочет возвращения заложников, демилитаризации и дерадикализации сектора Газа.

Израильский уполномоченный заявил, что выдвинул это предложение полтора дня назад, но об ответной реакции на него говорить не стал.

10 сентября в министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что освобождение заложников в секторе Газа является приоритетом для Москвы.

6 сентября немецкая газета Bild сообщила, что ХАМАС может позволить представителям Красного Креста навестить заложников в качестве «жеста доброй воли».

Ранее Путин рассказал о методах решения конфликта Израиля и Палестины.