После проведенной российской армией серии ударов по украинским военным объектам следует ожидать большого количества некрологов западных наемников, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что за последнее время Вооруженные силы России нанесли внушительные и эффективные удары по украинским военным объектам, в частности, по учебно-тренировочному центру в Полтаве и гостинице в Кривом Роге, где проживали офицеры украинской разведки.

Небензя отметил, что отличительной особенностью этой серии российских ударов стало уничтожение значительного числа иностранных инструкторов, специалистов и наемников. Поэтому, подчеркнул постпред, следует ожидать большое количество некрологов о внезапной кончине высокопоставленных военных из США, Великобритании, Франции, Польши и Швеции.

Дипломат заявил, что Россия изначально предупреждала о том, что любой, кто помогает удерживаться на плаву «клике» украинского президента Владимира Зеленского, становится законной целью для армии РФ.

Накануне российский суд заочно вынес приговор гражданину США Малдонадо Майклу Полу, признанному виновным в наемничестве.

Ранее Рогов сообщил об уничтожении гостиницы с наемниками под Славянском.