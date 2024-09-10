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В Британии считают, что США изменят позицию по запрету Киеву бить по России

Times: США могут разрешить Киеву бить вглубь России в ближайшие недели

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Shannon Stapleton/Reuters

США могут изменить позицию по запрету Киеву ударов вглубь российской территории в ближайшие недели. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Они считают, что позиция американской стороны может измениться до встречи мировых лидеров на Генассамблее Организации Объединенных Наций 22-23 сентября.

Один из источников в правительстве Великобритании подчеркнул, что часть администрации США изменила свое мнение по вопросу ударов вглубь России, но им предстоит убедить в этом главу Белого дома Джо Байдена.

До этого конгрессмен США Майкл Маккол заявил, что Вашингтон разрешит Украине бить вглубь РФ с помощью дальнобойных ракет американского производства ATACMS.

По словам председателя комитета по иностранным делам палаты представителей, ВСУ получат такое разрешение после визита в Киев госсекретаря Штатов Энтони Блинкена.

Накануне координатор администрации президента США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в Белом доме считают недопустимыми удары ВСУ вглубь РФ, особенно с использованием своих вооружений.

Ранее в США заявили, что разрешение на удары вглубь РФ не поможет Киеву против авиации.

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