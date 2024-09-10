В министерстве обороны США назвали приоритетом поставки на Украину средств ПВО

Поставки Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО) являются приоритетом военной поддержки со стороны США. Об этом со ссылкой на официального представителя Пентагона Патрика Райдера сообщает РИА Новости.

По его словам, ПВО уже на протяжении долгого времени продолжает оставаться приоритетом для США и контактной группы по обороне Украины. Райдер подчеркнул, что такое отношение со стороны Вашингтона не изменится.

Чиновник добавил, что Пентагон нацелен на удовлетворение как срочных потребностей украинской армии, так и долгосрочных, в рамках которых проводится работа с компаниями оборонно-промышленного комплекса.

9 сентября российский военный эксперт Александр Артамонов заявил, что США в состоянии передать Украине ракеты AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). По его словам, никаких особых решений конгресса США для поставок этих ракет не требуется.

Ранее в США заявили о неспособности Зеленского получить разрешение на удары по России.