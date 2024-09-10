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В МИД РФ ответили на обвинения в военном сотрудничестве с Китаем

Захарова: РФ не собирается отчитываться перед США за сотрудничество с КНР

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия не собирается отчитываться перед американскими властями за сотрудничество с Китаем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии RTVI.

«Мы выстраиваем отношения с Китаем <…> в полном соответствии с международным правом», — отметила дипломат.

Накануне газета Politico опубликовала заявление первого заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла, который пригрозил санкционными мерами китайским компаниям из-за якобы поддержки российского оборонно-промышленного комплекса.

В июле министр иностранных дел КНР Ван И заявлял, что российско-китайские отношения стабильны и устойчивы. Он добавил, что Пекин готов к сотрудничеству с Москвой на фоне хаотичной международной ситуации. Ван И подчеркнул, что стороны поддерживают друг друга и защищают общие интересы.

Во вторник, 10 сентября, президент РФ Владимир Путин отметил, что Вашингтон активно наращивают военное присутствие в регионах, граничащих с Россией, оправдывая это попыткой «сдержать» ее.

Ранее Путин заявил, что США пытаются нанести поражение России с помощью Украины.

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