Путин принял в Кремле председателя Национального собрания Вьетнама

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле находящегося с рабочим визитом в России председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана. Об этом сообщает сайт Кремля.

С российской стороны во встрече принял участие председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Путин был проинформирован о состоявшихся переговорах Чан Тхань Мана и спикера Госдумы России», — уточнили в сообщении.

Российский лидер попросил передать наилучшие пожелания президенту То Ламу. Путин выразил надежду, что глава Вьетнама сможет воспользоваться переданным приглашением принять участие в мероприятиях БРИКС.

Стороны также обсудили темы в развитие российско-вьетнамских переговоров в ходе недавнего визита президента Путина в страну.

По словам Чан Тхань Мана, поездка российского лидера во Вьетнам оставила «большие впечатления».

Накануне Чан Тхань Ман оценил парламентское сотрудничество РФ и Вьетнама, как содействующее углублению связей двух государств и их всеобъемлющего партнерства.

Ранее политолог заявил о важности укрепления партнерских отношений России с Вьетнамом.