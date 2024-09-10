Украине передали советское энергооборудование

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о поставках в страну советского энергооборудования из стран Евросоюза. Его слова приводит ТАСС.

Украине передали все оставшееся в странах интеграционного объединения оборудование со старых электростанций советского типа. Обеспечение устойчивости энергетических систем к зимнему сезону Шмыгаль назвал одним из главных вызовов украинского правительства.

До этого сообщалось, что США наращивают поставки энергооборудования на Украину для ремонта систем.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила значительные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о попадании в машинное отделение. Также были повреждены Ладыжинская и Змиевская ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее Шмыгаль заявил, что ВС РФ уничтожили все ТЭЦ, обслуживающие Харьков.