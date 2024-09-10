Западные страны планируют наказать Иран за якобы поставку ракет России

Великобритания, Франция и Германия собираются вводить санкции против Ирана из-за якобы поставок баллистических ракет России. Совместное заявление трех стран опубликовано на сайте МИД Германии.

«Эта операция является эскалацией как со стороны Ирана, так и со стороны России и представляет собой прямую угрозу европейской безопасности. <...> Мы предпримем немедленные действия по приостановке двусторонних соглашений о воздушном сообщении с Ираном», — говорится в сообщении.

Кроме того, страны намерены выявлять ключевые организации и частных лиц, как утверждается, причастных к поставке баллистических ракет и другого оружия в Россию. Также в планах работа по введению санкций в отношении компании Iran Air.

В начале сентября агентство Bloomberg информировало, что Тегеран якобы планирует в ближайшее время передать Москве свои баллистические ракеты для использования в ходе специальной военной операции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обращал внимание, что сведения подобного рода «не всегда соответствуют действительности».

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что у Киева нет данных о получении и использовании Россией ракет иранского производства.

Ранее в Иране отреагировали на слухи о передаче ракет сторонам украинского конфликта.