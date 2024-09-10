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В Евросоюзе отказались комментировать план Шольца по миру на Украине

Представитель ЕК Стано отказался комментировать план ФРГ по миру на Украине

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Alexandros Michailidis/Shutterstock

Еврокомиссия не комментирует появившиеся в СМИ сообщения о мирном плане Олафа Шольца по конфликту на Украине и продолжит поддерживать план президента Владимира Зеленского. Об этом на брифинге заявил официальный представитель пресс-службы Петер Стано, сообщает РИА Новости.

«Мы не комментируем и не интерпретируем сообщения СМИ по упоминаемым инициативам со стороны государств-членов ЕС», — сказал Стано.

Он подчеркнул, что для Евросоюза «самым достойным планом» является план Владимира Зеленского. Политическое объединение продолжит работать с Украиной и международными партнерами, чтобы добиться его реализации, указал Стано.

Представитель Еврокомиссии уточнил, что любой план по Украине должен быть основан на уставе ООН, международном праве, соблюдать суверенитет и территориальную целостность республики.

До этого Шольц заявил, что сейчас необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее. Поэтому необходимо провести еще одну конференцию по украинскому кризису. Шольц подчеркнул, что в конференции должна принять участие и Россия. Он отметил, что аналогичной позиции придерживается президент Украины Владимир Зеленский.

Позже итальянская газета La Repubblica написала, что Олаф Шольц работает над собственным мирным планом, чтобы посадить Россию за стол переговоров с Украиной.

Ранее Шольц назвал условие участия России во втором «саммите мира» по Украине.

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