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В Индии подчеркнули важность участия РФ в переговорах по Украине

В Индии указали на необходимость участия РФ в урегулировании конфликта на Украине

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Представители Москвы и Киева должны вместе присутствовать на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая на панельной дискуссии в Берлине, сообщает ТАСС.

Этот конфликт не будет решен в результате военных действий, отметил дипломат. Будут «какие-то переговоры», в которых должны участвовать основные стороны — Россия и Украина, продолжил он.

По его мнению, не должно быть так, чтобы остальные сформулировали свою точку зрения, а затем представили ее Москве.

«Это наша коллективная позиция», — подчеркнул Джайшанкар и добавил, что сейчас не время для войны.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не будет вести никаких переговоров с Украиной, пока ВСУ находятся на территории Курской области.

Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что обсуждение украинского конфликта в рамках размена территориями — это «несерьезно». При этом инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине не учитывают проблему обеспечения прав русскоязычных жителей, подчеркивал он.

Ранее экс-замгоссекретаря США Виктория Нуланд рассказала, почему сорвались переговоры в Стамбуле.

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