Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле анонсировали совещание Путина с членами правительства

Пресс-служба Кремля: 11 сентября Путин проведет встречу с членами правительства

close
Сергей Ильин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин на текущей неделе проведет совещание с членами правительства. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

В заявлении уточняется, что заседание состоится 11 сентября. Оно пройдет в режиме видеоконференции.

«Основная тема встречи — индивидуальные программы развития регионов и исполнение государственной программы развития Калининградской области», — рассказали в пресс-службе.

Из публикации следует, что ряд участников мероприятия выступят с докладами. В том числе речь идет о министре экономического развития страны Максиме Решетникове и полномочном представителе главы государства в Уральском федеральном округе Владимире Якушеве.

«Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов», — добавили в Кремле.

10 сентября представитель российского лидера Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина принять участие в начале активной фазы стратегических командно-штабных учений «Океан-2024». По его словам, президент будет наблюдать за маневрами по видеосвязи.

Военно-морской флот РФ проведет тренировки с 10 по 16 сентября. Они пройдут в разных локациях, включая акваторию Северного Ледовитого и Тихого океанов.

Ранее Путин назвал регион, который стал флагманом РФ в новой экономической реальности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами