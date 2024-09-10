В Кремле анонсировали совещание Путина с членами правительства

Президент РФ Владимир Путин на текущей неделе проведет совещание с членами правительства. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

В заявлении уточняется, что заседание состоится 11 сентября. Оно пройдет в режиме видеоконференции.

«Основная тема встречи — индивидуальные программы развития регионов и исполнение государственной программы развития Калининградской области», — рассказали в пресс-службе.

Из публикации следует, что ряд участников мероприятия выступят с докладами. В том числе речь идет о министре экономического развития страны Максиме Решетникове и полномочном представителе главы государства в Уральском федеральном округе Владимире Якушеве.

«Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов», — добавили в Кремле.

10 сентября представитель российского лидера Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина принять участие в начале активной фазы стратегических командно-штабных учений «Океан-2024». По его словам, президент будет наблюдать за маневрами по видеосвязи.

Военно-морской флот РФ проведет тренировки с 10 по 16 сентября. Они пройдут в разных локациях, включая акваторию Северного Ледовитого и Тихого океанов.

Ранее Путин назвал регион, который стал флагманом РФ в новой экономической реальности.