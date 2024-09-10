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В Раде уличили Сырского в попытках скрыть неудачи на фронте

Депутат Рады Безуглая обвинила главкома ВСУ Сырского в сокрытии неудач на фронте

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в попытке скрыть неудачи на фронте. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

По ее словам, Сырский в докладах генштаба ВСУ приказал разделить Покровское направление на Покровское и новое Кураховское, находящееся южнее, чтобы продвижение ВС РФ фиксировалось лишь на втором. Покровский участок фронта отмечается как «стабильный», указала Безуглая.

«Поздравляю Александра Станиславовича с открытием нового направления», — написала она.

Парламентарий также напомнила, что главком ВСУ за время нахождения в должности прославился тем, что открыл несколько новых направлений военных действий: Харьковское, Торецкое, Покровское и Кураховское.

6 сентября ВСУ Александр Сырский в интервью CNN заявил, что ВСУ испытывают наибольшие трудности на Покровском направлении фронта, оно является наиболее проблематичным для украинской армии. По словам главкома ВСУ, украинские военные делают все необходимое для того, чтобы удержать Красноармейск в рамках упомянутого направления.

Ранее Риттер заявил, что два фронта ВСУ находятся в критическом состоянии.

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