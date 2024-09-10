Премьер Украины заявил об уничтожении всех ТЭЦ, питавших Харьков

Вооруженные силы РФ уничтожили все теплоэлектроцентрали, которые подавали электричество в Харьков, утверждает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом пишет РИА Новости.

«Россияне практически уничтожили нам все ТЭЦ, которые были вокруг Харькова, которые содержали Харьков», — сказал премьер на брифинге.

По его словам, власти завозят в город небольшие мобильные котельные мощностью 1 МВт.

Перед началом специальной военной операции (СВО) мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт. К осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще семь гигаватт мощностей.

4 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что продолжение ударов по украинской энергетической системе в декабре–феврале будет зависеть от потребностей Вооруженных сил РФ. Как сказал пресс-секретарь Кремля, изначально военнослужащие не планировали осуществлять подобные атаки по гуманитарным причинам.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что из-за возникших проблем с электроэнергией Украине предстоит пережить тяжелую зиму в 2024 году.

Ранее на Украине пообещали отключать свет круглые сутки.