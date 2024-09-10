Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Цукерберг отказался поддерживать кого-либо из кандидатов на пост президента США

Forbes: Цукерберг не будет поддерживать кого-либо на выборах президента США

close
Global Look Press

Американский миллиардер Марк Цукерберг не намерен поддерживать кого-либо из кандидатов в гонке за пост президента США. Об этом сообщил журнал Forbes.

Комментарий последовал после заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что глава корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) якобы выразил ему поддержку и сказал, что «никогда не будет голосовать за людей, выступающих против него».

При этом Forbes напоминает о том, что после покушения на Трампа Цукерберг в одном из интервью, действительно, говорил, что реакция Трампа на стрельбу была «одной из самых крутых вещей, которые он когда-либо видел в своей жизни». Однако и тогда он не выразил ему публичной поддержки.

В статье отмечается, что «Цукерберг имеет неоднозначную историю отношений с Трампом и его сторонниками», в основном из-за политики модерации контента в соцсетях: республиканцы неоднократно утверждали, что она искажена в пользу демократов.

29 августа стало известно, что Трамп заявил о том, что Цукерберг во время выборов 2020 года готовил против него заговор и «проведет остаток своей жизни в тюрьме», если сделает это снова.

Ранее Цукерберг признал, что цензурировал Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) по запросу США.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами