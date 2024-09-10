Цукерберг отказался поддерживать кого-либо из кандидатов на пост президента США

Американский миллиардер Марк Цукерберг не намерен поддерживать кого-либо из кандидатов в гонке за пост президента США. Об этом сообщил журнал Forbes.

Комментарий последовал после заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что глава корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) якобы выразил ему поддержку и сказал, что «никогда не будет голосовать за людей, выступающих против него».

При этом Forbes напоминает о том, что после покушения на Трампа Цукерберг в одном из интервью, действительно, говорил, что реакция Трампа на стрельбу была «одной из самых крутых вещей, которые он когда-либо видел в своей жизни». Однако и тогда он не выразил ему публичной поддержки.

В статье отмечается, что «Цукерберг имеет неоднозначную историю отношений с Трампом и его сторонниками», в основном из-за политики модерации контента в соцсетях: республиканцы неоднократно утверждали, что она искажена в пользу демократов.

29 августа стало известно, что Трамп заявил о том, что Цукерберг во время выборов 2020 года готовил против него заговор и «проведет остаток своей жизни в тюрьме», если сделает это снова.

Ранее Цукерберг признал, что цензурировал Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) по запросу США.