Киев ведет переговоры с террористами в Сирии с подачи США. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал политолог, специалист по Ближнему Востоку Маис Курбанов.

«Ни для кого не секрет, что Вашингтон поддерживает ближневосточные террористические группировки. В частности, американцы помогают получать им оружие. <...> Такое ощущение, что американцы собирают все подконтрольные им силы, чтобы бросить в бой против своего врага — России. Но Россия, я уверен, обязательно выстоит», — подчеркнул эксперт.

При этом он не исключил, что сирийские террористы уже принимают участие в боевых действиях на Украине.

10 сентября турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщила, что 18 июня в Сирии состоялись переговоры между украинскими делегатами и членами сирийской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Как выяснило издание, в том числе в ходе встречи Киев предложил снабдить структуру 75 дронами в обмен на освобождение из ее тюрем ряда радикальных антироссийских боевиков.

Как отметила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, украинские власти уже давно поддерживают отношения с террористическими организациями.

Ранее военкор сообщил, что Украина может привлечь в зону СВО тысячи боевиков из Сирии.