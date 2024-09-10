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Госдума направила в Генпрокуратуру материалы о нарушающих закон иноагентах

Пискарев: в Генпрокуратуру направлены материалы об иноагентах-нарушителях

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Нина Зотина/РИА Новости

В Генпрокуратуру направлены материалы о призывах российских иноагентов к странам НАТО о выделении Украине оружия дальнего действия без ограничений на его использование. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев.

Пискарев сообщил, что мероприятия с вышеуказанными призывами «еженедельно проводятся релокантами, в том числе вблизи российских загранучреждений при медиаподдержке западных СМИ». По его словам, это можно наблюдать в США, Австрии, Германии, Италии, Испании, Польше, Португалии, Франции, Швейцарии и других странах.

По мнению депутата, в таких призывах можно усмотреть признаки состава преступления, предусмотренного ст. 280.4 Уголовного кодекса РФ — публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности нашей страны, либо ст. 275 УК РФ — государственная измена.

5 сентября Пискарев заявил, что Госдума в осеннюю сессию может ужесточить закон об иноагентах. По словам депутата, предполагаемые поправки к закону исключат возможность ухода юридических лиц, а также медиаресурсов, включая Telegram-каналы, от необходимости исполнять обязанности иноагентов при смене названия.

Ранее сообщалось, что за время действия закона об иноагентах Роскомнадзор оштрафовал их на 1 млрд рублей.

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