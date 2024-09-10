В Демпартии США заявили об обеспокоенности выступлением Харрис на дебатах

Представители Демократической партии США в частном порядке признают растущую обеспокоенность выступлением кандидата на пост президента Камалы Харрис на предстоящих дебатах с Дональдом Трампом, поскольку они могут оказать решающее значение на предвыборную гонку. Об этом пишет The Hill.

Так, неназванный сенатор от Демпартии заявил, что внутри политического объединения царит сильное беспокойство перед дебатами.

«Если вы сознательный, информированный демократ, вы нервничаете. Как можно не нервничать? Во всех колеблющихся штатах 48-48 [процентов], 49-49 [процентов], и там есть большая поддержка Трампа, которая кажется непостижимой, но она есть», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что Харрис «не проверена» в подобных мероприятиях. В то же время собеседник газеты выразил надежду, что кандидат на пост президента подготовится настолько хорошо, насколько это возможно.

В свою очередь политический стратег Демократической партии Рэй Заккаро заявил, что политики осознают, что эти дебаты могут оказаться «катастрофическими или монументальными». Выступление на дебатах может решить судьбу кандидатов, уточнил он.

11 августа Трамп анонсировал три раунда теледебатов с Харрис. По его словам, первые из них должны были состояться 4 сентября на канале Fox News, вторые — 10 сентября на канале ABC, третьи — 25 сентября на NBC. Однако потом выяснилось, что с этим графиком не согласилась Харрис.

Позже Трамп заявил, что договоренность о дебатах с его соперницей в борьбе за пост главы государства Камалой Харрис достигнута, они пройдут 10 сентября. Он добавил, что «их будут транслировать «ABC fake News».

Ранее сообщалось, что Харрис готовится, что Трамп назовет ее «стервой» на дебатах.