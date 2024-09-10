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В офисах оппозиционных партий Молдавии прошли обыски

В Молдавии провели обыски у оппозиции из-за подозрений в финансировании из РФ

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Михай Карауш/РИА Новости

Сотрудники полиции Молдавии совместно с прокурорами провели обыски в офисах некоторых партий, входящих в оппозиционный блок «Победа». Подробности сообщила пресс-служба генерального комиссариата полиции.

Утверждается, что у представителей партий из блока «Победа» были банковские счета в российском банке. Предполагается, что именно на эти карты приходили деньги на политическую деятельность организаций.

Как утверждают в молдавской полиции, получателями денег являются члены первичных территориальных организаций политических партий.

До этого Центризбирком Молдавии отклонил требование оппозиции об отстранении от выборов действующего президента республики Майи Санду.

20 октября в Молдавии одновременно пройдут выборы президента и референдум о вступлении в ЕС, результаты которого предлагается внести в Конституцию страны. Оппозиционные партии обвинили Майю Санду в укреплении своей собственной власти за счет референдума.

Ранее в Молдавии рассказали об отношении к закупкам газа из РФ.

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