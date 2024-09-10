Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили о приобретении военными опыта в борьбе с беспилотниками

Песков о ночной атаке: ВС РФ приобрели изрядный опыт в борьбе с беспилотниками

close
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Вооруженные силы России приобрели изрядный опыт в борьбе с беспилотниками. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам, комментируя массированную атаку украинских БПЛА на российские регионы этой ночью.

В Кремле не могут оценить работу сил ПВО, отметил Песков.

«На непрофессиональном уровне мы можем сказать, что наши военные уже приобрели изрядный опыт в борьбе с беспилотниками. Они дают высокий результат. Что касается профессиональной оценки, их должны давать профессионалы», — сказал представитель администрации президента, отвечая на просьбу оценить работу сил ПВО.

Как верховный главнокомандующий Владимир Путин оценивает их работу, Песков не знает.

Утром 10 сентября министерство обороны сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны сбили 144 украинских дрона над регионами РФ. Атаке БПЛА подверглись Брянская, Московская, Тульская, Курская, Калужская, Орловская и Липецкая области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Раменском при атаке были повреждены 54 квартиры.

Следственный комитет завел уголовное дело о теракте.

Ранее Захарова объяснила атаку БПЛА на Раменское ослаблением позиций ВСУ «на земле».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами