В Кремле заявили о приобретении военными опыта в борьбе с беспилотниками

Вооруженные силы России приобрели изрядный опыт в борьбе с беспилотниками. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам, комментируя массированную атаку украинских БПЛА на российские регионы этой ночью.

В Кремле не могут оценить работу сил ПВО, отметил Песков.

«На непрофессиональном уровне мы можем сказать, что наши военные уже приобрели изрядный опыт в борьбе с беспилотниками. Они дают высокий результат. Что касается профессиональной оценки, их должны давать профессионалы», — сказал представитель администрации президента, отвечая на просьбу оценить работу сил ПВО.

Как верховный главнокомандующий Владимир Путин оценивает их работу, Песков не знает.

Утром 10 сентября министерство обороны сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны сбили 144 украинских дрона над регионами РФ. Атаке БПЛА подверглись Брянская, Московская, Тульская, Курская, Калужская, Орловская и Липецкая области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Раменском при атаке были повреждены 54 квартиры.

Следственный комитет завел уголовное дело о теракте.

Ранее Захарова объяснила атаку БПЛА на Раменское ослаблением позиций ВСУ «на земле».