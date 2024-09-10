В Кремле заявили об отсутствии ожиданий от дебатов Трампа и Харрис

В Кремле не будут следить за первыми дебатами кандидатов на пост президента США — Дональда Трампа и Камалы Харрис. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Песков ответил на вопрос журналиста об ожиданиях от предстоящих дебатов.

«Смотреть не планируем. Ожидать что-то не наше дело. Это дело американских избирателей», — заявил он.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал эти дебаты «имитацией демократии».

11 августа Трамп анонсировал три раунда теледебатов с Харрис. По его словам, первые из них должны были состояться 4 сентября на канале Fox News, вторые — 10 сентября на канале ABC, третьи — 25 сентября на NBC. Однако потом выяснилось, что с этим графиком не согласилась Харрис.

Позже Трамп заявил, что договоренность о дебатах с его соперницей в борьбе за пост главы государства Камалой Харрис достигнута, они пройдут 10 сентября. Он добавил, что «их будут транслировать «ABC fake News».

Ранее Харрис рассказала о готовности к дебатам с Трампом.