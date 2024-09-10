Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали массированную атаку БПЛА на регионы РФ этой ночью

Песков: Киев продолжает демонстрировать свою сущность ударами по жилым кварталам

Массированную атаку Украины на российские регионы этой ночью нельзя расценивать с военной точки зрения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам.

«Нельзя ассоциировать с военными действиями ночные удары по жилым кварталам. Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Мы должны продолжать военную операцию, чтобы обезопасить себя от проявлений такого режима», — сказал он на брифинге.

Утром 10 сентября министерство обороны сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны сбили 144 украинских дрона над регионами РФ. Атаке БПЛА подверглись Брянская, Московская, Тульская, Курская, Калужская, Орловская и Липецкая области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Раменском при атаке были повреждены 54 квартиры.

Следственный комитет завел уголовное дело о теракте.

Ранее Захарова объяснила атаку БПЛА на Раменское ослаблением позиций ВСУ «на земле».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами