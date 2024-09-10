В Кремле прокомментировали массированную атаку БПЛА на регионы РФ этой ночью

Массированную атаку Украины на российские регионы этой ночью нельзя расценивать с военной точки зрения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам.

«Нельзя ассоциировать с военными действиями ночные удары по жилым кварталам. Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Мы должны продолжать военную операцию, чтобы обезопасить себя от проявлений такого режима», — сказал он на брифинге.

Утром 10 сентября министерство обороны сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны сбили 144 украинских дрона над регионами РФ. Атаке БПЛА подверглись Брянская, Московская, Тульская, Курская, Калужская, Орловская и Липецкая области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Раменском при атаке были повреждены 54 квартиры.

Следственный комитет завел уголовное дело о теракте.

Ранее Захарова объяснила атаку БПЛА на Раменское ослаблением позиций ВСУ «на земле».