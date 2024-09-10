В Госдуме отреагировали на информацию о переговорах Украины с террористами в Сирии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что члены различных террористических формирований в случае участия в конфликте на стороне ВСУ не будут подлежать обмену и будут уничтожаться. Так в беседе с «Лентой.Ru» он прокомментировал информацию о переговорах между Киевом и представителями «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена).

Депутат подчеркнул, что разговор с террористами будет коротким, поскольку в России их «уничтожают». По его словам, они не являются комбатантами, поэтому в случае попадания к ВС РФ будут ликвидированы.

Красов отметил, что попытки Украины восполнить личный состав армии при помощи террористов не приведут к успеху. На данный момент ВСУ не хватает людей практически по всей линии фронта, но участники террористических организаций не решат проблемы.

«Если террористы попадут в плен, менять их не будут. Это не те, кто подлежит обмену», — сказал парламентарий.

10 сентября газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщила, что 18 июня в Сирии состоялись переговоры между украинскими делегатами и членами «Хайят Тахрир аш-Шам». Как выяснило издание, в том числе в ходе встречи Киев предложил снабдить структуру 75 дронами в обмен на освобождение из ее тюрем ряда радикальных антироссийских боевиков.

Ранее Захарова высказалась о переговорах Украины с террористами в Сирии.