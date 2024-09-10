Шойгу сравнил Запад с «ворьем» из-за ареста российских активов

Запад забрал бы российские активы, если бы чувствовал свою безнаказанность. Так секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прокомментировал заморозку активов РФ в Евросоюзе и США, пишет РИА Новости.

По его словам, Запад действует, как «банальное ворье».

«Если бы они чувствовали безнаказанность, они давно бы эти деньги забрали, но они прекрасно понимают, что ответ будет не просто адекватным, а болезненным», — сказал Шойгу на встрече высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге.

В конце июня директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев заявил, что вероятность изъятия российских активов США вырастет поздней осенью 2024 года, после завершения президентских выборов в стране. Белый дом не хочет дестабилизировать мировую экономику перед выборами, считает Тимофеев.

До этого Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций ввел юридический механизм, позволяющий изымать активы российских компаний. Мера стала ответом на российские контрсанкции. Речь идет о передаче во временное управление «дочек» Fortum и Carlsberg в РФ и аресты активов компаний ЕС в России.

Ранее Небензя предупредил о последствиях конфискации российских активов.