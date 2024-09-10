В Совфеде отреагировали на массированную атаку БПЛА ВСУ по территории России

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров связал масштабную атаку дронов по территории России с неудачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. В беседе с «Лентой.Ru» он указал, что дела у Киева идут «не очень здорово».

«Больше отвечать особо украинцам нечего. На фронтах у них все не очень здорово, особенно на Донецком направлении. Покровск в преддверии падения, курская авантюра практически провалилась, и в ближайшее время бандиты будут изгнаны оттуда. Они считают, что это здорово как можно больше навредить нашей стране», — сказал Джабаров.

Сенатор напомнил о заявлениях о необходимости переговоров и словах Владимира Зеленского про участие России во втором «саммите мира» и задался вопросом, как Москва может садиться за стол переговоров с террористами.

«Я думаю, с ними говорить нам не о чем. Я уверен, что Российская Федерация даст достойный ответ на все эти вылазки», — сказал парламентарий.

Утром 10 сентября министерство обороны сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны сбили 144 украинских дрона над российскими регионами. Атаке БПЛА подверглись Брянская, Московская, Тульская, Курская, Калужская, Орловская и Липецкая области. Больше всего дронов сбили над территорией Брянской области — 72.

Ранее в сети появились кадры с ударом дрона ВСУ по многоэтажке в Подмосковье.